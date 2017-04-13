Японский премьер в ходе визита в Россию хочет, в частности, затронуть тему Сирии

Одной из тем, которую намерен обсудить премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе поездки в Россию, запланированной на 27-28 апреля, должна стать ситуация в Сирии, заявил в четверг на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга.

"Я полагаю, что (премьер С.Абэ - ИФ) будет говорить о ситуации в мире, включая положение дел в Сирии", - приводит слова Й.Суги сайт газеты "Майнити".

Он также выразил сожаление в связи с блокированием резолюции СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии и добавил, что Япония намерена сотрудничать с мировым сообществом, чтобы выяснить подробности инцидента.

Накануне Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии.

Документ поддержали 10 членов СБ ООН. 2 проголосовали против, 3 - воздержались.

4 апреля СМИ сообщили об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 86 человек. Оппозиционеры и ряд западных стран, включая США, возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске в свою очередь заверяют, что никогда не применяли химическое оружие на территории Сирии.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе. В Москве действия США квалифицировали как акт агрессии.