В Малайзии двух подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама доставили в суд в бронежилетах и в сопровождении спецназа

Две девушки, обвиняемые в убийстве Ким Чем Нама - сводного брата северокорейского лидера, доставлены в малазийский суд, сообщил в четверг телеканал Channel NewsAsia.
В сообщении телеканала отмечается, что на девушках при этом были бронежилеты, их сопровождал спецназ.
При этом адвокат одной из девушек сообщил, что еще одно судебное слушание по делу об убийстве Ким Чен Нама ожидается 30 мая.
Ранее сообщалось, что прокуратура Малайзии выдвинула обвинения в причастности к покушению на старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама двум девушкам - гражданкам Вьетнама и Индонезии, которых удалось задержать.
В случае признания вины по этому обвинению принятый в Малайзии уголовный кодекс предусматривает смертную казнь.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две девушки плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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