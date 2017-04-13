Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 22° 15 Апр 18° 16 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 13.04.2017 13:15

В Малайзии двух подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама доставили в суд в бронежилетах и в сопровождении спецназа

Две девушки, обвиняемые в убийстве Ким Чем Нама - сводного брата северокорейского лидера, доставлены в малазийский суд, сообщил в четверг телеканал Channel NewsAsia.

В сообщении телеканала отмечается, что на девушках при этом были бронежилеты, их сопровождал спецназ.

При этом адвокат одной из девушек сообщил, что еще одно судебное слушание по делу об убийстве Ким Чен Нама ожидается 30 мая.

Ранее сообщалось, что прокуратура Малайзии выдвинула обвинения в причастности к покушению на старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама двум девушкам - гражданкам Вьетнама и Индонезии, которых удалось задержать.

В случае признания вины по этому обвинению принятый в Малайзии уголовный кодекс предусматривает смертную казнь.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две девушки плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛАЙЗИЯ, УБИЙСТВО, СУД


Похожие новости


Малайзия позволит родственникам Ким Чен Нама забрать его тело в течение трех недель Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего сводного брата Ким Чен Ына Двух женщин, арестованных в Малайзии после смерти Ким Чен Нама, обвинили в убийстве Власти Малайзии выдвинут формальные обвинения двум подозреваемым в покушении на Ким Чен Нама Лондон призвал малазийские власти направить в ООН улики по делу об убийстве Ким Чен Нама

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]