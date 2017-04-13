МИД Германии сожалеет в связи с вето РФ в Совбезе ООН по проекту резолюции по Сирии

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриель выразил сожаление, что Россия наложила вето на проект резолюции по Сирии в Совбезе ООН.
"Очень жаль, что в Совете безопасности из-за нового российского вето не смогли достичь единства по осуждению ужасных инцидентов в Хан-Шейхуне", - заявил З.Габриель журналистам в ходе своего визита в Белград.
По его словам "необходимо как можно скорее внести ясность в связи с происшедшим и дать четкий сигнал, что мировое сообщество не потерпит применения этого противоречащего международному праву и бесчеловечного оружия".
На минувшей неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.
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