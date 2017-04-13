Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 22° 15 Апр 18° 16 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 13.04.2017 13:34

МИД Германии сожалеет в связи с вето РФ в Совбезе ООН по проекту резолюции по Сирии

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриель выразил сожаление, что Россия наложила вето на проект резолюции по Сирии в Совбезе ООН.

"Очень жаль, что в Совете безопасности из-за нового российского вето не смогли достичь единства по осуждению ужасных инцидентов в Хан-Шейхуне", - заявил З.Габриель журналистам в ходе своего визита в Белград.

По его словам "необходимо как можно скорее внести ясность в связи с происшедшим и дать четкий сигнал, что мировое сообщество не потерпит применения этого противоречащего международному праву и бесчеловечного оружия".

На минувшей неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Путин, Меркель и Олланд акцентируют важность соблюдения перемирия в Донбассе Меркель призвала Москву приложить дополнительные усилия для деэскалации конфликта на востоке Украины Олланд и Меркель выступают за продление санкций против России Меркель считает необходимыми новые санкции ЕС против России в связи с ее политикой в Сирии - газета Меркель и Обама осудили российские авиаудары по Алеппо Встреча Алиева, Путина и Рухани открывает новую страницу в истории региона, заявляют в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]