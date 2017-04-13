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Макроэкономика 13.04.2017 11:48

Население Азербайджана в I квартале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,6%

Население Азербайджана приобрело в I-ом квартале 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 7,9 млрд манатов, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 4 млрд манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2016г на 0,7%), 3,9 млрд манатов – на непродовольственные товары (рост на 2,6%).

По данным комитета, за отчетный период 45,5% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,5% - напитки и табачные изделия, 17,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,2% - на электроприборы и мебель, 4,9%- на автомобильное топливо, 1,3% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - на мебель, 0,8% - на компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,2% - на прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров в январе-марте составили 138,8 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 133,6 манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ТОВАРЫ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]