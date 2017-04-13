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Внешняя политика 13.04.2017 11:56

Алиев и Кличко отмечают планы по расширению сотрудничества между Баку и Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках начавшегося в четверг визита в Азербайджан планирует обсудить вопросы расширения сотрудничества с мэрией Баку.

«Мы работаем в направлении укрепления сотрудничества между нашими странами, а также между Баку и Киевом», - заявил В.Кличко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, президент Азербайджана отметил наличие хороших перспектив для сотрудничества и взаимного обмена опытом между двумя столицами.

В ходе встречи В.Кличко преподнес в подарок И.Алиеву изданную малым тиражом книгу-альбом с персональным автографом всемирно известного боксера Мохаммеда Али.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, КЛИЧКО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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