Алиев и Кличко отмечают планы по расширению сотрудничества между Баку и Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках начавшегося в четверг визита в Азербайджан планирует обсудить вопросы расширения сотрудничества с мэрией Баку.

«Мы работаем в направлении укрепления сотрудничества между нашими странами, а также между Баку и Киевом», - заявил В.Кличко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, президент Азербайджана отметил наличие хороших перспектив для сотрудничества и взаимного обмена опытом между двумя столицами.

В ходе встречи В.Кличко преподнес в подарок И.Алиеву изданную малым тиражом книгу-альбом с персональным автографом всемирно известного боксера Мохаммеда Али.

Р.Бабаев