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Регион 13.04.2017 13:42

Около 800 иностранцев, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, не пустили за год в Грузию - спецслужба

Три комитета парламента Грузии на совместном заседании в четверг в закрытом режиме заслушали отчет о проделанной Службой госбезопасности (СГБ) республики работе в 2016 году.

Заседание было закрытым в связи с секретной информацией, предоставленной депутатам.

Между тем в обнародованном накануне отчете СГБ говорится, что в 2016 году на основании оперативной информации, связанной с военными действиями в Сирии и Ближнем Востоке, около 800 иностранным гражданам было отказано во въезде в Грузию.

"Соответствующие мероприятия проводятся в отношении временно или постоянно проживающих в Грузии лиц, имеющих двойное гражданство, которые могут иметь связи с иностранными спецслужбами", - отмечается в отчете.

В нем приводятся данные, что за год у 1786 иностранных граждан были выявлены фальшивые идентификационные документы.

"Иностранные службы разведки постоянно стараются с легальных и нелегальных позиций проникнуть в органы власти, и структуры безопасности Грузии, получить доступ к государственным секретам, завербовать или внедрить конкретных лиц, добыть информацию о процессах в политической, экономической и военной сфере Грузии. Их основным стремлением является воздействие на внутреннюю и внешнюю политику страны", - говорится в отчете.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]