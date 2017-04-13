РЭЦ рассматривает финансирование проектов поддержки российского экспорта в Азербайджан на сумму до $1 млрд

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) рассматривает возможность финансирования новых проектов по поддержке российского экспорта в Азербайджан на сумму от $500 млн до $1 млрд, заявил член правления - управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО "ЭКСАР" Никита Гусаков журналистам в четверг.

"Азербайджан является для нас важным рынком. Первую сделку по поддержке российского экспорта в эту страну мы совершили в 2014 году. С тех пор РЭЦ реализовал 14 проектов по поддержке российского экспорта в Азербайджан на общую сумму в $500 млн. В настоящее время рассматриваем реализацию новых проектов на сумму от $500 млн до $1 млрд и надеемся, что часть этих проектов будет реализована уже в этом году", -заявил Н.Гусаков.

Он отметил, что наибольшее число реализованных в Азербайджане проектов пришлось на сферу железнодорожного машиностроения. В числе других областей - металлургия, фармацевтическая, пищевая промышленности и прочие.

"Мы предлагаем азербайджанским покупателям возможность не только купить российскую продукцию, но и получить достаточно долгосрочное финансирование по низким ставкам, как в иностранной валюте, так и в российских рублях",- сказал Н.Гусаков.

По его словам, проекты, находящиеся на рассмотрении для Азербайджана включают как небольшие проекты по отдельным поставкам продукции машиностроения, продуктов питания, так и крупные проекты, "которые мы надеемся реализовать с Газпромбанком".

АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

Н.Аббасова