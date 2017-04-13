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Дальнее зарубежье 13.04.2017 14:02

Смещение Асада не является приоритетом США - Трамп

США не намерены настаивать на смещении президента Сирии Башара Асада, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл".

"Я думаю, то, что он (Б.Асад - ИФ) сделал, это грубое нарушение (закона - ИФ), и мы это подчеркнули... Но стали бы мы настаивать на этом (смещении Б.Асада с власти - ИФ)? Нет. Я думаю, что это так или иначе произойдет в определенный момент ", - заявил Д.Трамп.

"У нас есть другие битвы, битвы, которые важнее для нашей нации и нам не нужен этот зыбучий песок", - добавил Д.Трамп, обсуждая возможное вмешательство США во внутреннюю политику Сирии.

Президент США также заявил, что не стал бы называть невозможным мир в Сирии с президентом Б.Асадом у власти.

"Я думаю, что это (мир в Сирии с Б.Асадом у власти - ИФ) сложно представить, но я не стал бы говорить, что это невозможно", - заявил он.

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Тэги: США, ТРАМП, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]