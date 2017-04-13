Группа Газпромбанк рассматривает возможность участия в финансировании строительства нового GPC комплекса в Азербайджане

Российская Группа "Газпромбанк" рассматривает возможность финансирования проекта строительства в Гарадагском районе Баку нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (SOCAR GPC), заявил первый вице-президент банка Александр Казначеев журналистам в четверг.
"Об объеме финансирования, который готов предоставить Газпромбанк под этот проект, говорить еще рано. Однако, у нас есть общий лимит, который мы для себя поставили - в размере $2 млрд для SOCAR - и в этих пределах будем рассматривать свое участие", - отметил А.Казначеев.
Он сообщил, что в настоящее время идет подготовка документации для организации финансирования проекта строительства комплекса GPC.
ING Bank, Банк развития Китая и российский «Газпромбанк» выступают со-финансовыми советниками SOCAR GPC.
"Предполагается, что достаточно большой объем финансирования для этого проекта предоставит китайская сторона. Китай также рассматривается и в качестве ключевого конечного потребителя, учитывая ориентированность этого проекта на экспорт. С учетом этого мы и выстраиваем структуру (финансирования - ИФ-Аз) и надеемся, проект GPS будет реализован также успешно, как и SOCAR Polymer",- подчеркнул А.Казначеев.
Как сообщалось ранее, SOCAR GPC планирует в I-ом квартале 2022 года ввести в эксплуатацию новый нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс в Азербайджане. Общая стоимость проекта оценивается в $4 млрд.
Мощность комплекса по переработке газа составит около 10 млрд кубометров в год.
Предприятие также будет включать установку парового крекинга мощностью 570 тыс. тонн этилена и 120 тыс. тонн пропилена в год, блок полимеризации LLDPE/HDPE мощностью около 570 тыс. тонн в год полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности и прочую соответствующую инфраструктуру.
SOCAR для реализации проекта строительства комплекса GPC подписала два меморандума о намерениях - с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и с Газпромбанком (ГПБ), экспортным кредитным агентством ЭКСАР, итальянским экспортным кредитным агентством SACE.
Н.Аббасова
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