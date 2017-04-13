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Дальнее зарубежье 13.04.2017 14:16

Глава МИД Канады призвала Москву и Тегеран осудить предполагаемое применение химоружия в Сирии

Глава МИД Канады Христя Фриланд выступила с призывом в адрес России и Ирана присоединиться к международному сообществу в осуждении применения химического оружия, которое якобы имело место в Сирии, сообщает в четверг телеканал "Си-би-эс ньюс".

"Канада призывает Россию и Иран, как стороны поддерживающие режим (президента Сирии - ИФ) Башара Асада, присоединиться к международному сообществу и осудить ужасное и незаконное использование химического оружия", - приводит телеканал слова Х.Фриланд.

4 апреля СМИ сообщили об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 86 человек. Оппозиционеры и ряд западных стран, включая США, возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске в свою очередь заверяют, что никогда не применяли химическое оружие на территории Сирии.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе. В Москве действия США квалифицировали как акт агрессии.

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Тэги: КАНАДА, МИД, РОССИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]