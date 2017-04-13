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СНГ 13.04.2017 13:01

Россия могла более конструктивно подойти к выбору представителя на Евровидение - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Россия могла более конструктивно подойти к выбору участника на конкурсе Евровидение-2017.

"К этому вопросу (выбора участника на Евровидение - ИФ) можно конструктивно подойти. В России огромное количество других исполнителей, которые могут принять участие в конкурсе, не нарушая законов Украины. Мы рады всех их видеть", - сказал В.Кличко журналистам в Баку в четверг.

Он выразил сожаление тем фактом, что российская сторона выбрала такого исполнителя, который нарушил законы Украины.

"К большому сожалению, это вопрос политизируется. У каждой страны есть свои законы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Россия выбрала этого исполнителя, к большому сожалению, зная, что данный исполнитель нарушил законы Украины", - добавил мэр Киева.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning".

Служба безопасности Украины 22 марта приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Конкурс Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве.

Ф.Исазаде

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Тэги: КЛИЧКО, РОССИЯ, ЕВРОВИДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]