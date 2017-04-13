Россия могла более конструктивно подойти к выбору представителя на Евровидение - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Россия могла более конструктивно подойти к выбору участника на конкурсе Евровидение-2017.
"К этому вопросу (выбора участника на Евровидение - ИФ) можно конструктивно подойти. В России огромное количество других исполнителей, которые могут принять участие в конкурсе, не нарушая законов Украины. Мы рады всех их видеть", - сказал В.Кличко журналистам в Баку в четверг.
Он выразил сожаление тем фактом, что российская сторона выбрала такого исполнителя, который нарушил законы Украины.
"К большому сожалению, это вопрос политизируется. У каждой страны есть свои законы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Россия выбрала этого исполнителя, к большому сожалению, зная, что данный исполнитель нарушил законы Украины", - добавил мэр Киева.
Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning".
Служба безопасности Украины 22 марта приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.
Конкурс Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве.
Ф.Исазаде
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