Россия могла более конструктивно подойти к выбору представителя на Евровидение - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Россия могла более конструктивно подойти к выбору участника на конкурсе Евровидение-2017.

"К этому вопросу (выбора участника на Евровидение - ИФ) можно конструктивно подойти. В России огромное количество других исполнителей, которые могут принять участие в конкурсе, не нарушая законов Украины. Мы рады всех их видеть", - сказал В.Кличко журналистам в Баку в четверг.

Он выразил сожаление тем фактом, что российская сторона выбрала такого исполнителя, который нарушил законы Украины.

"К большому сожалению, это вопрос политизируется. У каждой страны есть свои законы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Россия выбрала этого исполнителя, к большому сожалению, зная, что данный исполнитель нарушил законы Украины", - добавил мэр Киева.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning".

Служба безопасности Украины 22 марта приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Конкурс Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве.

Ф.Исазаде