Активность зятя Трампа Кушнера затрудняет эффективную работу Совета нацбезопасности США - газета

Старший советник президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер осуществляет беспрецедентное вмешательство в работу консультативного Совета национальной безопасности, тем самым оказывая негативное воздействие на выработку решений в этой сфере американской политики.

Об этом сообщила газета "Вашингтон фри бикон" со ссылкой на свои неназванные источники в администрации США.

"Кушнер вмешивается в большое количество дел. Такого прямого контроля внешней политики со стороны Западного крыла (Белый дом - ИФ) еще не было. Это создает много драматических моментов. Люди попросту не знают, что с этим делать. Мы уважаем его (Дж.Кушнера - ИФ) позицию, но это вносит путаницу в процесс выработки политического курса", - приводит издание слова одного из источников.

По мнению источников, поведение Дж.Кушнера весьма необычно. Он вмешивается в ключевые споры, касающиеся политики США в отношении Китая, Ирака, Израиля, Мексики и Саудовской Аравии и пытается контролировать малейшие аспекты деятельности Совета, "отодвигая в тень советника президента США по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера".

Издание пишет, что Дж.Кушнер также активно участвовал в введении советницы президента Дины Хабиб-Пауэлл в Совет для того, чтобы укрепить собственные позиции в нем и оперативно отслеживать ситуацию в этом органе.

По словам источника, подобное влияние Дж.Кушнера не вызывает одобрения со стороны чиновников Совета, а также госдепартамента и Минобороны США.

"От них ожидают проведения в жизнь повестки президента, но у них нет импульса или возможности производить идеи в присутствии Джареда. Это театр одного актера, и этот факт вызывает большое беспокойство", - отметил источник.

В то же время сотрудники Белого дома, связанные с советником по стратегическим вопросам Стивом Бэнноном, который был ранее выведен из состава Совета, проявляют больше такта к работе этого консультативного органа, как это было традиционно принято при предыдущих администрациях США, пишет "Вашингтон фри бикон".

В то же время после публикации статьи изданием представитель Белого дома заявил "Вашингтон фри бикон", что Совет национальной безопасности функционирует в нормальном режиме.

"Ничего не может быть менее похожим на правду. Совет национальной безопасности работает отлично под руководством генерала Макмастера, который собрал исключительную команду, чтобы действовать по поручению президента", - сказал он.