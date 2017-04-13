Добыча нефти в Азербайджане в I квартале сократилась на 10%, газа – увеличилась на 1% - Госкомстат

Объем промышленного производства в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года составил 10 млрд манатов, что на 6,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"В январе-марте объем промпроизводства в стране составил 10 млрд манатов, спад на 6,8% по сравнению с показателем первого квартала прошлого года. При этом рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе за отчетный период составил 2%, в нефтяном секторе спад составил 8,3%", - отметили в ведомстве.

В I-ом квартале 71,8% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 22,6% - перерабатывающую, 4,9% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

При этом в добывающей промышленности добыча нефти сократилась на 9,9%, добыча газа увеличилась на 0,9%.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве продовольствия (на 3,4%), напитков (37,1%), продукции текстильной промышленности (в 2,4 раза), одежды (в 2 раза), продукции деревообработки и изделий из дерева (52,1%), фармацевтической продукции (в 2,4 раза), резины и пластмасс (42,4%), стройматериалов (50,2%), металлургической продукции (3,8%), компьютеров, электронной продукции (в 2,2 раза), электрооборудования (в 2,9 раза), прочих транспортных средств (24,7%), мебели (56,5%).

Спад в отчетном периоде имел место в производстве табачных изделий (58,1%), бумаги и картона (3,3%), кожи, кожаной продукции, обуви (54%), полиграфической продукции (63,8%), химпродукции (4,3%), готовых металлических изделий (21%), машин и оборудования (42,4%), в установке и ремонте машин и оборудования (59,9%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-марте 2017 года рост составил 2,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – спад на 0,7%.

В 2016 году объем промпроизводства в Азербайджане сократился на 0,4%.

А.Азизов