Кличко на встрече с президентом Алиевым обсуждал вопросы расширения бизнес сотрудничества

Киев и Баку обладают большим потенциалом взаимного сотрудничества, считает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Я уверен, что потенциал, который существует в сотрудничестве наших столиц, не до конца реализован. Мы находимся на начальной точке, необходимо реализовывать наше сотрудничество как в бизнесе, так в культуре, спорте. Наша задача - реализовывать этот потенциал", - сказал В.Кличко журналистам в четверг в Баку.
По его словам, все эти вопросы обсуждались на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Я очень доволен встречей с президентом, господином Алиевым. Мы проговаривали те направления, где нам необходимо уже прийти от озвученных деклараций к конкретным действиям", - добавил он.
В.Кличко подчеркнул, что на встрече обсуждались вопросы открытия в Баку украинских магазинов, расширения деятельности SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в Украине. "Мы обговорили направления, обозначили ключевые задачи, которые у нас есть, где нам необходимо объединить наши усилия", - заметил мэр Киева.
Ф.Исазаде
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