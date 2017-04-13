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Бизнес и законодательство 13.04.2017 13:25

Кличко на встрече с президентом Алиевым обсуждал вопросы расширения бизнес сотрудничества

Киев и Баку обладают большим потенциалом взаимного сотрудничества, считает мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Я уверен, что потенциал, который существует в сотрудничестве наших столиц, не до конца реализован. Мы находимся на начальной точке, необходимо реализовывать наше сотрудничество как в бизнесе, так в культуре, спорте. Наша задача - реализовывать этот потенциал", - сказал В.Кличко журналистам в четверг в Баку.

По его словам, все эти вопросы обсуждались на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я очень доволен встречей с президентом, господином Алиевым. Мы проговаривали те направления, где нам необходимо уже прийти от озвученных деклараций к конкретным действиям", - добавил он.

В.Кличко подчеркнул, что на встрече обсуждались вопросы открытия в Баку украинских магазинов, расширения деятельности SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в Украине. "Мы обговорили направления, обозначили ключевые задачи, которые у нас есть, где нам необходимо объединить наши усилия", - заметил мэр Киева.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КЛИЧКО, БИЗНЕС, ОБСУЖДЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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