Президент Алиев поручил приостановить снос мечети в Баку и создать комиссию для изучения ситуации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации, возникшей вокруг сноса мечети Гаджи Джавад в Баку, сообщил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Ситуация, сложившаяся вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, вызвала озабоченность у президента Азербайджана Ильхама Алиева», - сообщил А.Гасанов, передает госагентство «АзерТАдж».

По его словам, с учетом реакции верующих, президент распорядился о приостановлении сноса мечети и создания специальной комиссии с целью полной объективной оценки технического состояния здания и представлении соответствующих предложений по данному вопросу.

Накануне снос мечети Гаджи Джавад на территории, именуемой «Советская», вызвал недовольство у группы верующих, не допустивших разрушение здания.

Р.Бабаев