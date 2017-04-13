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Религия 13.04.2017 13:45

Президент Алиев поручил приостановить снос мечети в Баку и создать комиссию для изучения ситуации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации, возникшей вокруг сноса мечети Гаджи Джавад в Баку, сообщил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Ситуация, сложившаяся вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку, вызвала озабоченность у президента Азербайджана Ильхама Алиева», - сообщил А.Гасанов, передает госагентство «АзерТАдж».

По его словам, с учетом реакции верующих, президент распорядился о приостановлении сноса мечети и создания специальной комиссии с целью полной объективной оценки технического состояния здания и представлении соответствующих предложений по данному вопросу.

Накануне снос мечети Гаджи Джавад на территории, именуемой «Советская», вызвал недовольство у группы верующих, не допустивших разрушение здания.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЕЧЕТЬ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]