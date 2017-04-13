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Дальнее зарубежье 13.04.2017 14:28

В Сирии сообщили о гибели мирных граждан в результате удара ВВС коалиции по химскладу ИГ - СМИ

Командование ВС Сирии сообщило в четверг об ударе, нанесенном накануне ВВС международной коалиции к востоку от города Дейр-эз-Зор, по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" , передает агентство САНА.

Согласно заявлению, удар был совершен в среду между 17:30 и 17:50 по местному времени и привел к выбросам в воздух токсичных веществ.

По данным командования сирийского ВС, несколько сотен человек стали жертвами этого удара, из них многие - мирные граждане.

В командовании ВС Сирии подчеркнули, что данный факт подтверждает наличие у террористов из ИГ и "Фронта ан-Нусры" химического оружия.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИГ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]