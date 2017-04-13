В Сирии сообщили о гибели мирных граждан в результате удара ВВС коалиции по химскладу ИГ - СМИ

Командование ВС Сирии сообщило в четверг об ударе, нанесенном накануне ВВС международной коалиции к востоку от города Дейр-эз-Зор, по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство" , передает агентство САНА.
Согласно заявлению, удар был совершен в среду между 17:30 и 17:50 по местному времени и привел к выбросам в воздух токсичных веществ.
По данным командования сирийского ВС, несколько сотен человек стали жертвами этого удара, из них многие - мирные граждане.
В командовании ВС Сирии подчеркнули, что данный факт подтверждает наличие у террористов из ИГ и "Фронта ан-Нусры" химического оружия.
Обсуждается возможность встречи духовных лидеров Армении, России и Азербайджана по Карабаху - Гарегин Второй
Алиев и Кличко отмечают планы по расширению сотрудничества между Баку и Киевом
В Баку начала работу комиссия по демаркации госграницы между Азербайджаном и Россией
SOCAR к маю получит второй транш на сумму 23 млн евро кредита KEXIM на строительство карбамидного завода в Азербайджане
Кличко на встрече с президентом Алиевым обсуждал вопросы расширения бизнес сотрудничества
Добыча нефти в Азербайджане в I квартале сократилась на 10%, газа – увеличилась на 1% - Госкомстат
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 3 человека - МВД
Президент Алиев поручил приостановить снос мечети в Баку и создать комиссию для изучения ситуации
Кличко отмечает заинтересованность в изучении опыта Баку в организации спортивных и культурных мероприятий
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»