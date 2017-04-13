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ТЭК 13.04.2017 14:35

SOCAR к маю получит второй транш на сумму 23 млн евро кредита KEXIM на строительство карбамидного завода в Азербайджане

Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) до конца апреля предоставит второй транш из кредита в 500 млн евро на строительство карбамидного завода SOCAR в Сумгайыте (Азербайджан), сказал журналистам в четверг директор завода Хаял Джафаров.

"В марте мы получили первый транш на сумму 201 млн евро, второй на сумму 23 млн евро получим в апреле. После этого деньги будут выделяться ежемесячно на основе предоставленных нами инвойсов о размере выполненных работ", - сказал Х.Джафаров.

По его словам, строительство завода, которое началось в 2014 году, планируется завершить в 2018 году.

Он отметил, что работы по реализации проекта строительства завода выполнены на 93-94%.

"Продукция завода будет полностью покрывать спрос на азотные удобрения внутри страны. При этом мы ожидаем получать избыточный объем в 400-500 тыс. тонн, который планируем направлять на экспорт. Целевыми рынками мы видим Турцию и страны Черного моря"- сказал Х.Джафаров.

Ранее со ссылкой на директора карбамидного завода Хаяла Джафарова сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 700-750 млн евро, включая налоги.

Годовая мощность завода составит 650-700 тыс. тонн карбамида (2 тыс. тонн в сутки). В качестве сырья на заводе будет использоваться природный газ.

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

А.Ахундов

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Тэги: ЗАВОД, КАРБАМИДНЫЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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