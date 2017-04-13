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СНГ 13.04.2017 19:33

Путин подтверждает планы посетить Пекин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".

"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал В.Путин.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути.

"Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]