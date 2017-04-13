Путин подтверждает планы посетить Пекин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".

"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал В.Путин.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути.

"Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.