Путин подтверждает планы посетить Пекин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что посетит Пекин для участия в работе форума "Один пояс - один путь".
"По приглашению председателя КНР планирую принять участие в работе международного форума "Один пояс - один путь" и в этой связи планирую быть в Пекине с рабочим визитом", - сказал В.Путин.
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути.
"Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.
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