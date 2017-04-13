Первый замглавы МИД Таджикистана приедет в Москву на консультации по Афганистану

Таджикистан примет участие в консультациях по Афганистану, которые пройдут в Москве 14 апреля.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в управлении информации МИД Таджикистана, республику на этой встрече будет представлять первый заместитель министра иностранных дел Низомиддин Зохиди.

Ранее сообщалось, что правительство Афганистана на консультациях в Москве будет представлено директором департамента по вопросам политики и стратегии Министерства иностранных дел Мухаммедом Ашрафом Хайдари.

Консультации по афганскому урегулированию пройдут в Москве 14 апреля. Число участников по сравнению с февральской шестисторонней встречей было увеличено вдвое, приглашения от Москвы получили 10 стран региона, а также США, которые отказались от участия.