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СНГ 13.04.2017 17:56

Первый замглавы МИД Таджикистана приедет в Москву на консультации по Афганистану

Таджикистан примет участие в консультациях по Афганистану, которые пройдут в Москве 14 апреля.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в управлении информации МИД Таджикистана, республику на этой встрече будет представлять первый заместитель министра иностранных дел Низомиддин Зохиди.

Ранее сообщалось, что правительство Афганистана на консультациях в Москве будет представлено директором департамента по вопросам политики и стратегии Министерства иностранных дел Мухаммедом Ашрафом Хайдари.

Консультации по афганскому урегулированию пройдут в Москве 14 апреля. Число участников по сравнению с февральской шестисторонней встречей было увеличено вдвое, приглашения от Москвы получили 10 стран региона, а также США, которые отказались от участия.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]