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Дальнее зарубежье 13.04.2017 18:20

Спецпосланник ООН по Кипру сообщил о существовании компромисса для заключения мирного соглашения на острове

Специальный советник Генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде заявил в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс" о появлении компромиссного решения по тому, как преодолеть основную проблему безопасности, препятствующую подписанию договора об объединении этнически разделенного острова.

По его словам, он "вполне уверен", что эта идея может быть реализована после консультаций с обеими сторонами - ЕС с одной стороны и "гарантами" Кипра - Грецией, Турцией и Великобританией с другой. При этом он стал уточнять, в чем состоит эта идея.

Наряду с этим дипломат выразил обеспокоенность возможным недостатком доверия сторон для достижения мирного соглашения.

Ранее в этом месяце сообщалось, что попытка президента Кипра Никоса Анакстасидиса, представляющего греков, и лидера турецкой общины Мустафы Акынджи договориться о возобновлении переговоров по воссоединению страны не увенчалась успехом.

В кратком заявлении по итогам их рабочего ужина указывалось, что они "провели открытый и конструктивный обмен мнениями по вызовам, которые проявились в последние месяцы", однако еще предстоит проделать значительную работу, чтобы "заложить основу" для скорейшего возобновления переговоров.

Кипр разделился в 1974 году после того, как турецкие войска вошли на север острова в ответ на поддержанный Грецией военный переворот.

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Тэги: КИПР, ООН, СПЕЦПОСЛАННИК, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]