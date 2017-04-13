Химическая атака в Идлибе была инсценирована США, утверждает спикер сирийского парламента

Председатель народного совета (парламента Сирии) Хадия Аль-Аббас заявляет об инсценировке Вашингтоном химатаки в провинции Идлиб.
"Соединенные Штаты Америки решили поднять боевой дух террористов, возродить их силу и для этого и был разыгран этот спектакль с химическим оружием. Это было хорошо подготовленное и хорошо разыгранное представление, которым воспользовались и различные СМИ. И видео, и новости были сфабрикованы", - сказала Х.Аль-Аббас на встрече в Общественной палате РФ в четверг.
"В частности они показывали различные изображения детей, которые выдавали за убитых сейчас. На самом деле это фотографии и видео, сделанные года два назад в других районах", - добавила спикер сирийского парламента.
На минувшей неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.
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