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Дальнее зарубежье 13.04.2017 18:43

Химическая атака в Идлибе была инсценирована США, утверждает спикер сирийского парламента

Председатель народного совета (парламента Сирии) Хадия Аль-Аббас заявляет об инсценировке Вашингтоном химатаки в провинции Идлиб.

"Соединенные Штаты Америки решили поднять боевой дух террористов, возродить их силу и для этого и был разыгран этот спектакль с химическим оружием. Это было хорошо подготовленное и хорошо разыгранное представление, которым воспользовались и различные СМИ. И видео, и новости были сфабрикованы", - сказала Х.Аль-Аббас на встрече в Общественной палате РФ в четверг.

"В частности они показывали различные изображения детей, которые выдавали за убитых сейчас. На самом деле это фотографии и видео, сделанные года два назад в других районах", - добавила спикер сирийского парламента.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, СПИКЕР, ХИМАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]