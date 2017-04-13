У Сирии нет химического оружия - Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что его страна не располагает химическим оружием.

"Мы не располагаем химическим оружием. Уже много лет. В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", - заявил он в интервью агентству Франс Пресс, опубликованном на сайте радиостанции "Эроп-1".

"И даже если бы мы располагали таким оружием, мы бы никогда его не использовали", - добавил Б.Асад.