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Дальнее зарубежье 13.04.2017 19:01

У Сирии нет химического оружия - Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что его страна не располагает химическим оружием.

"Мы не располагаем химическим оружием. Уже много лет. В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", - заявил он в интервью агентству Франс Пресс, опубликованном на сайте радиостанции "Эроп-1".

"И даже если бы мы располагали таким оружием, мы бы никогда его не использовали", - добавил Б.Асад.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]