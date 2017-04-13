Минобороны Узбекистана попросило Россию помочь с обучением узбекских офицеров русскому языку

Узбекистан обратился к РФ с просьбой помочь в преподавании русского языка для офицеров узбекской армии, сказал замдиректора Третьего департамента СНГ МИД РФ Евгений Терехин.
"Интересное обращение мы получили от узбекских партнеров, от минобороны Узбекистана с просьбой об оказании содействия в преподавании русского языка для офицерского состава узбекской армии", - сказал Е.Терехин в четверг на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.
Он добавил, что "суть проблемы в том, что практически всё младшее и среднее звено командного состава армии не говорит по-русски".
"А с учетом геополитических реалий и планов развития военно-технического сотрудничества этот пробел надо будет срочно закрывать", - сказал также Е.Терехин.
По его словам, такое содействие в преподавании русского языка "не требует больших материальных затрат, но оно само по себе показательно".
Госдума 5 апреля ратифицировала договор между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Документ был подписан в Москве 29 ноября 2016 года и 3 марта этого года внесен президентом РФ на ратификацию в Госдуму. Договор определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения и устанавливает благоприятный режим взаимодействия сторон в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.
Между тем в прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила собрать группу учителей русского языка из регионов России и направить ее в Таджикистан.
"Постоянно Таджикистан предлагает направить из России учителей русского языка. Это непростая задача. Мы можем сделать пилотный проект. Давайте создадим группу 30 учителей русского языка" - сказала В.Матвиенко 13 сентября 2016 года, выступая на V Межпарламентском форуме "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". Она отметила, что принимающая сторона должна будет обеспечить этих преподавателей жильем и зарплатой. "Если мы обратимся как палата регионов к каждому губернатору, чтобы он одного учителя русского языка направил в Таджикистан для обучения русскому языку, думаю, ни один губернатор не откажет. Давайте поработаем над этим", - сказала В.Матвиенко.
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