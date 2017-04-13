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Регион 13.04.2017 17:15

Новых поставок "Искандеров" Еревану в ближайшее время не планируется, но вопрос обсуждается - посол Армении в РФ

Поставок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Еревану в ближайшей перспективе не ожидается, однако этот вопрос обсуждается, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Искандеры" уже находятся на территории Армении, о новых поставках пока речи не идет", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".

"Приобретенные нами "Искандеры" уже находятся на боевом дежурстве, а что касается поставки новой партии в долгосрочной перспективе - этот вопрос сейчас находится в режиме обсуждения", - отметил посол.

Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается, и идут переговоры по обновлению Вооруженных сил Армении, а также по покупке новых видов вооружений.

"У нас идет активный двусторонний диалог по налаживанию кооперации между военно-промышленными комплексами, это важный аспект нашего сотрудничества, и мы видим здесь большой потенциал, особенно в том, что касается оснащения и переоборудования наших вооруженных сил", - добавил В.Тоганян.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПОСОЛ, "ИСКАНДЕРЫ"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]