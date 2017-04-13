Поставок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Еревану в ближайшей перспективе не ожидается, однако этот вопрос обсуждается, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Искандеры" уже находятся на территории Армении, о новых поставках пока речи не идет", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".

"Приобретенные нами "Искандеры" уже находятся на боевом дежурстве, а что касается поставки новой партии в долгосрочной перспективе - этот вопрос сейчас находится в режиме обсуждения", - отметил посол.

Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается, и идут переговоры по обновлению Вооруженных сил Армении, а также по покупке новых видов вооружений.

"У нас идет активный двусторонний диалог по налаживанию кооперации между военно-промышленными комплексами, это важный аспект нашего сотрудничества, и мы видим здесь большой потенциал, особенно в том, что касается оснащения и переоборудования наших вооруженных сил", - добавил В.Тоганян.