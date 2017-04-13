Асад не считает серьезными заявления США о решении сирийского конфликта

Заявления США о решении сирийского кризиса не являются серьезными, полагает президент Сирии Башар Асад.

"США ведут себя не серьезно в вопросе поиска политического решения. Они хотят использовать нас, как прикрытие от террористов", - заявил он в интервью агентству Франс Пресс, опубликованном на сайте радиостанции "Эроп-1".