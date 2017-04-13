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Дальнее зарубежье 13.04.2017 19:48

Трамп верит, что США и Россия рано или поздно наладят отношения

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что верит в возможность наладить хорошие отношения с Москвой.

"Между США и Россией все наладится. В нужное время все образумятся, и будет обеспечен прочный мир", - написал он в "Твиттере".

11-12 апреля Москву с визитом посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе беседы В.Путина с Р.Тиллерсоном состоялось достаточно конструктивное общение. По словам Д.Пескова, В.Путин изложил свое видение причин кризиса отношений РФ-США, кроме того, обстоятельно обсуждалась Сирия.

"Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, то есть, грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается", - заявилД.Песков.

По словам пресс-секретаря, "этот анализ представляется чрезвычайно важным". "Надеемся, что, безусловно, этот анализ станет известен президенту США", - сказал Д.Песков.

Кроме того, он отметил, что конструктивным можно назвать тот факт, что "можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", обсуждалась ли возможная организация встречи лидеров России и США в ходе беседы В.Путина и Р.Тиллерсона, Д.Песков ответил отрицательно.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]