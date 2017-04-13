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СНГ 13.04.2017 20:03

Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих взаимоотношения в нефтегазовой сфере

Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы смогли найти общие подходы и полностью урегулировали проблемы", - сказал он.

По его словам, подписание было сразу же после выплаты белорусской стороной долга за газ.

Пакет документов был предварительно одобрен на заседании правительства России в четверг.

Стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам на территории республики от 25 ноября 2011 года и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере.

Также подписаны протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года и протокола о внесении изменений в соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2017 года.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]