Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих взаимоотношения в нефтегазовой сфере

Россия и Белоруссия подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мы смогли найти общие подходы и полностью урегулировали проблемы", - сказал он.
По его словам, подписание было сразу же после выплаты белорусской стороной долга за газ.
Пакет документов был предварительно одобрен на заседании правительства России в четверг.
Стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам на территории республики от 25 ноября 2011 года и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере.
Также подписаны протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года и протокола о внесении изменений в соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2017 года.
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