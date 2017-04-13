Продление соглашения о сокращении добычи нефти будет определено на основе отчета МК ОПЕК – глава Минэнерго Азербайджана

Продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или принятие какого-либо иного решения в этой связи будет определено по результатам отчета Мониторингового комитета (МК) ОПЕК, отмечается в информации пресс-службы Минэнерго Азербайджана.
Шаги, которые будут предприняты для стабилизации цен на нефти на мировых рынках, обсудили глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев и посол США в Баку Роберт Секута.
«Н.Алиев отметил, что совместное решение стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращение добычи нефти находится в рабочем состоянии и позитивно действует на рынок. Продление срока данного соглашения или принятие какого-либо другого решения будет определяться после изучения отчета, подготовленного на основе анализов Мониторинговым комитетом ОПЕК», - отметил Н.Алиев.
Он добавил, что направление развития нефтяного рынка для второй половины 2017 года будет уточнено на встрече ОПЕК в мае.
10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков.
Н.Аббасова
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