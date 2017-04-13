Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 11° 22° 15 Апр 17° 16 Апр 16°

ТЭК 13.04.2017 17:44

Продление соглашения о сокращении добычи нефти будет определено на основе отчета МК ОПЕК – глава Минэнерго Азербайджана

Продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или принятие какого-либо иного решения в этой связи будет определено по результатам отчета Мониторингового комитета (МК) ОПЕК, отмечается в информации пресс-службы Минэнерго Азербайджана.

Шаги, которые будут предприняты для стабилизации цен на нефти на мировых рынках, обсудили глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев и посол США в Баку Роберт Секута.

«Н.Алиев отметил, что совместное решение стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращение добычи нефти находится в рабочем состоянии и позитивно действует на рынок. Продление срока данного соглашения или принятие какого-либо другого решения будет определяться после изучения отчета, подготовленного на основе анализов Мониторинговым комитетом ОПЕК», - отметил Н.Алиев.

Он добавил, что направление развития нефтяного рынка для второй половины 2017 года будет уточнено на встрече ОПЕК в мае.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2017г на 10 тыс. б/с - до 96,32 млн б/с Иранский министр предлагает странам ОПЕК и не-ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение производства нефти во второй половине года Азербайджан в январе сократил суточную добычу нефти до 794 тыс. баррелей в рамках договоренностей с ОПЕК Азербайджан в рамках обязательств перед ОПЕК в январе сократил добычу нефти до 789 тыс. баррелей в сутки, готов при необходимости еще снизить – глава Минэнерго Азербайджан начал процесс сокращения нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК - Минэнерго Договоренность о снижении добычи нефти сбалансирует рынок во II полугодии 2017г, считают в ОПЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]