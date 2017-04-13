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Регион 13.04.2017 20:16

Партия Саакашвили заявила о выходе из конституционной комиссии Грузии

Самая крупная оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявила о выходе из государственной конституционной комиссии, работающей над изменениями в основной закон страны.

"Мы сделали все, чтобы изменения в Конституции были шагом вперед в демократическом развитии Грузии, однако правящая партия "Грузинская мечта", представленная большинством в комиссии, не учла не только наши, но и предложения представителей других оппозиционных партий и неправительственных организаций. Правящая партия использовала работу в конституционной комиссии для узурпации власти", - заявил в четверг на брифинге один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе.

По его словам, представители "Грузинской мечты" представили изменения в Конституцию, существенно сокращающие полномочия президента, который не будет избираться прямым голосованием.

"Меняются правила избрания депутатов в такой форме, которая позволяет правящей силе сохранить власть для достижения своих политических целей", - сказал Р.Гоциридзе.

Он отметил, что подготовленным "Грузинской мечтой" проектом меняется местонахождение парламента, который вернется из Кутаиси в Тбилиси. (В действующей Конституции записано, что парламент Грузии работает в Кутаиси).

"Мы надеемся, что международное сообщество и Венецианская комиссия соответственно отреагируют на подготовленные "Грузинской мечтой" изменения в Конституцию", - сказал Р.Гоциридзе.

На следующей неделе еще 15 оппозиционных партий намерены сделать заявление о выходе из государственной конституционной комиссии.

"Работа в конституционной комиссии приняла насильственный характер, так как представленное в ней большинство полностью игнорирует любые инициативы представителей оппозиции. В этой ситуации мы не видим перспектив продолжения работы в конституционной комиссии. Соответствующее заявление мы сделаем на будущей неделе", - заявил в четверг журналистам член конституционной комиссии, лидер оппозиционной партии "Новые правые" Мамука Кацитадзе.

Государственная конституционная комиссия была создана в конце прошлого года, в ее состав входят более 70 представителей политических партий, неправительственных организаций и экспертов. Комиссия должна представить в парламент окончательный проект изменений в Конституцию в конце апреля текущего года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, КОМИССИЯ, ВЫХОД


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