ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 14 апреля планирует привлечь 250 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 14 апреля 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 250 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 14 апреля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 250 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Азизов
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