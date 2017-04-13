Ситуация в Сирии, тема состояния и перспектив развития отношений с США обсуждалась Путиным с членами СБ РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудил в четверг с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также в этом контексте перспективы развития российско-американских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии. В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", - сказал он.
"Состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - проинформировал Д.Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Азербайджан проведет широкомасштабные учения с привлечением 30 тыс. военнослужащих - Минобороны
Апелляционный суд отклонил жалобу Лапшина на продление срока содержания под стражей – адвокат
Обсуждается возможность встречи духовных лидеров Армении, России и Азербайджана по Карабаху - Гарегин Второй
Нигерия будет восстанавливать добычу нефти до 2,2 млн б/с - министр
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 14 апреля планирует привлечь 250 млн манатов
Генсек ГУАМ предлагает провести обсуждения в сфере энергетики в формате Баку-Тбилиси и Баку-Киев
Сделка по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам завершена
Папа Франциск совершит обряд омовения ног бывших мафиози
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Caspian European Club провел церемонию вручения премий Caspian Energy Award и Caspian Business Award
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»