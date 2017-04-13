Ситуация в Сирии, тема состояния и перспектив развития отношений с США обсуждалась Путиным с членами СБ РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудил в четверг с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также в этом контексте перспективы развития российско-американских отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии. В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", - сказал он.

"Состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - проинформировал Д.Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.