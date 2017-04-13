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Регион 13.04.2017 20:33

Глава МИД Грузии усматривает "провокационный шаг" в запланированном визите Лаврова в Абхазию

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе считает, что предстоящий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию не будет способствовать урегулированию в регионе.

"Подобные провокационные действия и шаги не способствуют урегулированию конфликта", - сказал М.Джанелидзе в четверг журналистам.

По его словам, подобные визиты осуществлялись и в прошлые годы, и "это полное игнорирование норм и принципов международного права".

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, РОССИЯ, АБХАЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]