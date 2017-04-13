Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе считает, что предстоящий визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию не будет способствовать урегулированию в регионе.

"Подобные провокационные действия и шаги не способствуют урегулированию конфликта", - сказал М.Джанелидзе в четверг журналистам.

По его словам, подобные визиты осуществлялись и в прошлые годы, и "это полное игнорирование норм и принципов международного права".