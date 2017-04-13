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Дальнее зарубежье 13.04.2017 19:47

Северная Корея готова нанести ответный удар в случае атаки США на ядерные объекты страны - посольство КНДР в Москве

Северной Корее известно о планах США нанести превентивный удар по ядерным объектам страны, она готова нанести ответный удар в случае провокации, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.

"Сегодня ситуация на Корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации, потому что США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию нашего полуострова, свержение нашего лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам нашей страны", - он в четверг в посольстве КНДР на мероприятии в честь Дня Солнца - Дня Рождения Ким Ир Сена.

"Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию", - отметил он.

При этом северокорейский дипломат отметил, что Пхеньян намерен укреплять отношения с Россией.

День Солнца отмечается в день рождения лидера КНДР Ким Ир Сена, в этом году ему исполнилось бы 105 лет.

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Тэги: КНДР, США, УДАР, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]