Северная Корея готова нанести ответный удар в случае атаки США на ядерные объекты страны - посольство КНДР в Москве

Северной Корее известно о планах США нанести превентивный удар по ядерным объектам страны, она готова нанести ответный удар в случае провокации, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.
"Сегодня ситуация на Корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации, потому что США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию нашего полуострова, свержение нашего лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам нашей страны", - он в четверг в посольстве КНДР на мероприятии в честь Дня Солнца - Дня Рождения Ким Ир Сена.
"Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию", - отметил он.
При этом северокорейский дипломат отметил, что Пхеньян намерен укреплять отношения с Россией.
День Солнца отмечается в день рождения лидера КНДР Ким Ир Сена, в этом году ему исполнилось бы 105 лет.
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