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Дальнее зарубежье 13.04.2017 20:14

Отношения с РФ будут одной из главных тем в ходе майского саммита НАТО - Столтенберг

НАТО и Россия должны сделать все, чтобы поддерживать диалог и избежать новой "холодной войны", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы наблюдаем сложности в установлении понимания или реального диалога. Но мы должны продолжить работать над установлением диалога, потому что мир безопаснее, когда Россия и НАТО способны говорить друг с другом", - сказал он, выступая в четверг в университете Джорджа Вашингтона (США).

По словам генсека альянса, тема отношений с Россией будет одной из главных в ходе предстоящего 25 мая в Брюсселе саммита НАТО.

"Сложно представить, какими будут отношения России и НАТО в будущем", - подчеркнул Й.Столтеберг.

В то же время, по его словам, необходимо посмотреть, "что мы можем сделать, чтобы снять напряжение и избежать новой "холодной войны".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]