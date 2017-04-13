Отношения с РФ будут одной из главных тем в ходе майского саммита НАТО - Столтенберг

НАТО и Россия должны сделать все, чтобы поддерживать диалог и избежать новой "холодной войны", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы наблюдаем сложности в установлении понимания или реального диалога. Но мы должны продолжить работать над установлением диалога, потому что мир безопаснее, когда Россия и НАТО способны говорить друг с другом", - сказал он, выступая в четверг в университете Джорджа Вашингтона (США).

По словам генсека альянса, тема отношений с Россией будет одной из главных в ходе предстоящего 25 мая в Брюсселе саммита НАТО.

"Сложно представить, какими будут отношения России и НАТО в будущем", - подчеркнул Й.Столтеберг.

В то же время, по его словам, необходимо посмотреть, "что мы можем сделать, чтобы снять напряжение и избежать новой "холодной войны".