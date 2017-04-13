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Дальнее зарубежье 13.04.2017 21:10

Расходы на интернет-рекламу в Великобритании превысили 10 млрд фунтов в 2016г

Расходы на рекламу в интернете в Великобритании в 2016 году выросли на 17% и превысили 10 млрд фунтов стерлингов ($12,5 млрд), сообщает The Guardian со ссылкой на исследование PwC и Бюро интернет-рекламы (Internet Advertising Bureau, IAB).

Расходы на мобильную рекламу взлетели на 51% и достигли 3,9 млрд фунтов.

"Люди все чаще смотрят видео, телепрограммы и фильмы на своих смартфонах, - говорит директор по маркетингу IAB Джеймс Чендлер. - Компаниям придется выделять все больше средств на мобильную рекламу и рекламу в онлайн-видео, чтобы стать заметными для целевой аудитории".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]