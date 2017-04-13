Удар США по Сирии показывает, что Трамп не является самостоятельной фигурой - Асад

Ракетный удар США по Сирии - иллюстрация того, что американский президент Дональд Трамп не является самостоятельной фигурой и вынужден считаться с позицией политического истеблишмента, заявил сирийский президент Башар Асад.

"Я старался быть очень осторожным, когда меня просили дать комментарий о нем (о Д.Трампе - ИФ) до выборов и после. Я всегда говорил, что не стоит комментировать заявления, так как нужно посмотреть, что он реально будет делать", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс, текст которого приводит сирийское агентство САНА.

По мнению Б.Асада, "это (ракетный удар - ИФ) - первое доказательство того, что роль президента США тут не важна, а важен укоренившийся в США правящий режим. И этот режим остался прежним. Президент - лишь актер в их театре".

Президент Сирии не исключает новых атак США в Сирии.

"До тех пор, пока США находятся под властью военно-промышленного комплекса, финансовых компаний и укоренившегося там режима, и защищают интересы этих групп, то такое, конечно возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность новой американской операции против сирийских правительственных войск.

"Подобное может произойти где угодно, не только в Сирии", - считает он.