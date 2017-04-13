Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 11° 22° 15 Апр 17° 16 Апр 16°

Дальнее зарубежье 13.04.2017 20:17

Удар США по Сирии показывает, что Трамп не является самостоятельной фигурой - Асад

Ракетный удар США по Сирии - иллюстрация того, что американский президент Дональд Трамп не является самостоятельной фигурой и вынужден считаться с позицией политического истеблишмента, заявил сирийский президент Башар Асад.

"Я старался быть очень осторожным, когда меня просили дать комментарий о нем (о Д.Трампе - ИФ) до выборов и после. Я всегда говорил, что не стоит комментировать заявления, так как нужно посмотреть, что он реально будет делать", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс, текст которого приводит сирийское агентство САНА.

По мнению Б.Асада, "это (ракетный удар - ИФ) - первое доказательство того, что роль президента США тут не важна, а важен укоренившийся в США правящий режим. И этот режим остался прежним. Президент - лишь актер в их театре".

Президент Сирии не исключает новых атак США в Сирии.

"До тех пор, пока США находятся под властью военно-промышленного комплекса, финансовых компаний и укоренившегося там режима, и защищают интересы этих групп, то такое, конечно возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность новой американской операции против сирийских правительственных войск.

"Подобное может произойти где угодно, не только в Сирии", - считает он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АСАД, ТРАМП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]