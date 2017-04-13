Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 17° 16 Апр 17° 17 Апр 11° 19°

ТЭК 13.04.2017 21:26

Нигерия будет восстанавливать добычу нефти до 2,2 млн б/с - министр

Нигерия продолжит работу над восстановлением добычи нефти в весенние и летние месяцы, рассчитывая после завершения ремонта и техобслуживания объектов инфраструктуры увеличить производство до 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) с 1,27 млн б/с в марте, заявил Bloomberg TV министр нефти страны Эммануэль Качикву.

При этом Э.Качикву ожидает, что другие страны ОПЕК достигнут соглашения с не входящими в картель государствами о продлении ограничений на добычу нефти на вторую половину текущего года, чтобы удержать цены выше $50 за баррель.

"Я не уверен, что у нас есть альтернатива, мы должны это сделать. Работа над продлением соглашения на шесть месяцев кипит", - сказал он, добавив, что согласование такого продления на встрече ОПЕК в мае должно быть легким.

По словам министра, ремонтные работы на трубопроводе Форкадос будут завершены до конца июня, а технические работы на нефтяном месторождении Bonga - в июле.

Добыча в Нигерии серьезно пострадала из-за боевых действий и нападений на объекты нефтяной инфраструктуры, в том числе терминал Форкадос. Мартовский показатель был минимальным за несколько десятилетий.

Из-за этого Нигерия вместе с Ливией были освобождены от договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК от 30 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИГЕРИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]