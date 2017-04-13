Нигерия будет восстанавливать добычу нефти до 2,2 млн б/с - министр

Нигерия продолжит работу над восстановлением добычи нефти в весенние и летние месяцы, рассчитывая после завершения ремонта и техобслуживания объектов инфраструктуры увеличить производство до 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) с 1,27 млн б/с в марте, заявил Bloomberg TV министр нефти страны Эммануэль Качикву.
При этом Э.Качикву ожидает, что другие страны ОПЕК достигнут соглашения с не входящими в картель государствами о продлении ограничений на добычу нефти на вторую половину текущего года, чтобы удержать цены выше $50 за баррель.
"Я не уверен, что у нас есть альтернатива, мы должны это сделать. Работа над продлением соглашения на шесть месяцев кипит", - сказал он, добавив, что согласование такого продления на встрече ОПЕК в мае должно быть легким.
По словам министра, ремонтные работы на трубопроводе Форкадос будут завершены до конца июня, а технические работы на нефтяном месторождении Bonga - в июле.
Добыча в Нигерии серьезно пострадала из-за боевых действий и нападений на объекты нефтяной инфраструктуры, в том числе терминал Форкадос. Мартовский показатель был минимальным за несколько десятилетий.
Из-за этого Нигерия вместе с Ливией были освобождены от договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК от 30 ноября.
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