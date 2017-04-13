Удар США по сирийской авиабазе не помешал Дамаску наносить удары по террористам - Асад

Сирийская авиация не утратила способности наносить удары по террористам после ракетного удара США по авиабазе "Шайрат", заявил президент Сирии Башар Асад.
"Мы, равно как и российская сторона, сообщали о нескольких уничтоженных сирийских самолетах. Большинство из них - старые, а некоторые вообще больше не использовались. Такова реальность, и доказательством точности наших данных является то, что после удара (нанесенного США - ИФ) мы продолжили атаковать террористов на своей территории Сирии", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс, текст которого публикует сирийское агентство САНА.
"Так что мы не считаем, что сильно пострадали. Этот удар не повлиял на нашу огневую мощь, на нашу способность бить по террористам", - добавил Б.Асад.
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