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Дальнее зарубежье 13.04.2017 20:53

Консультации экспертов РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдут в Тегеране - Лавров

Трехсторонние консультации экспертов РФ, Ирана и Турции по сирийской тематике состоятся на следующей неделе в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть хорошая возможность предметно рассмотреть вопросы, которые нужно проработать в рамках процесса Астаны. Я имею в виду консультации экспертов России, Турции и Ирана в Тегеране на следующей неделе", - сказал С.Лавров в четверг перед началом переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом в Москве.

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Тэги: ЛАВРОВ, КОНСУЛЬТАЦИИ, АСТАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]