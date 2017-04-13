Консультации экспертов РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдут в Тегеране - Лавров

Трехсторонние консультации экспертов РФ, Ирана и Турции по сирийской тематике состоятся на следующей неделе в Тегеране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть хорошая возможность предметно рассмотреть вопросы, которые нужно проработать в рамках процесса Астаны. Я имею в виду консультации экспертов России, Турции и Ирана в Тегеране на следующей неделе", - сказал С.Лавров в четверг перед началом переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом в Москве.