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Дальнее зарубежье 13.04.2017 20:59

Столтенберг вновь призвал к поиску политического выхода из кризиса на Украине

Единственной возможность преодолеть кризис на востоке Украины - это поиск политического решения, заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Путь решения проблемы и кризиса на Украине заключается в переговорах, в политическом выходе, и единственная существующая для этого база - это Минские соглашения", - сказал генсек НАТО, выступая в Университете Джорджа Вашингтона (США).

Он также призвал Россию "использовать все свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы убедиться в том, что они в полной мере соблюдают условия Минских соглашений, что означает соблюдение режима прекращения огня, которое в настоящее время не выполняется, отвод тяжелого вооружения с линии соприкосновения и предоставление доступа международным наблюдателям".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]