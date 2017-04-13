Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 11° 22° 15 Апр 17° 16 Апр 16°

Дальнее зарубежье 13.04.2017 21:04

В ходе переговоров с Тиллерсоном пришли к мнению, что удар США по Сирии не должен повториться - Лавров

Москва и Вашингтон сошлись во мнении, что повторения удара США по Сирии быть не должно, это обсуждалось во время визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вчера очень подробно говорили об этом с госсекретарём США, пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться", - сказал С.Лавров перед началом переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Мупллемом в Москве.

Министр подчеркнул, что ракетный удар США по аэродрому Шайрат сыграл "крайне провокационную роль".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, США, СИРИЯ


Похожие новости


Лавров считает, что США ударом в Сирии отвлекают внимание от деятельности террористов "ан-Нусры" Лавров: у американских дипломатов в Москве более комфортный режим деятельности, чем у их российских коллег в США Лавров отрицает вмешательство России в президентские выборы в США - интервью CNN Не хотелось бы, чтобы администрация Обамы вошла в историю как покровитель "Джабхат ан-Нусры" - Лавров Санкционная "война" России с Западом может растянуться на десятилетия - Лавров Лавров: Москва предложила Вашингтону конкретную схему решения сирийского вопроса, США взяли ее в работу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]