В ходе переговоров с Тиллерсоном пришли к мнению, что удар США по Сирии не должен повториться - Лавров

Москва и Вашингтон сошлись во мнении, что повторения удара США по Сирии быть не должно, это обсуждалось во время визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вчера очень подробно говорили об этом с госсекретарём США, пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться", - сказал С.Лавров перед началом переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Мупллемом в Москве.
Министр подчеркнул, что ракетный удар США по аэродрому Шайрат сыграл "крайне провокационную роль".
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