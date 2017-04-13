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Дальнее зарубежье 13.04.2017 21:05

США сбросили на позиции ИГ на востоке Афганистана мощнейшую авиабомбу

США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Нангархар в Афганистане, сообщает в четверг американский телеканал "Фокс ньюс".

По информации телеканала, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб". Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, БОМБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]