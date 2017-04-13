США сбросили на позиции ИГ на востоке Афганистана мощнейшую авиабомбу

США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Нангархар в Афганистане, сообщает в четверг американский телеканал "Фокс ньюс".

По информации телеканала, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб". Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.