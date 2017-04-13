Vogue уволил саудовскую принцессу с поста главреда Vogue Arabia

Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз была уволена с поста главного редактора издания Vogue Arabia после выхода всего лишь двух номеров журнала, пишет Financial Times.
Д.Абдулазиз подчеркнула в беседе с FT, что решение покинуть компанию было принято не ей самой, а речь идет именно об увольнении. Она заявила, что готовится оспорить свое увольнение в суде.
По словам источников, руководство издательства Conde Nast в целом позитивно восприняло первые номера саудовского издания, однако у него возникли вопросы относительно высоких операционных затрат.
Решение запустить версию известного журнала Vogue в Саудовской Аравии было принято в прошлом году, первый выпуск увидел свет в марте. Д.Абдулазиз получила должность главного редактора, не имея опыта в издательском деле, однако последние 10 лет она проработала в модной индустрии в качестве сооснователя магазина одежды DNA.
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