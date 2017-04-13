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Это интересно 13.04.2017 21:56

Vogue уволил саудовскую принцессу с поста главреда Vogue Arabia

Саудовская принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз была уволена с поста главного редактора издания Vogue Arabia после выхода всего лишь двух номеров журнала, пишет Financial Times.

Д.Абдулазиз подчеркнула в беседе с FT, что решение покинуть компанию было принято не ей самой, а речь идет именно об увольнении. Она заявила, что готовится оспорить свое увольнение в суде.

По словам источников, руководство издательства Conde Nast в целом позитивно восприняло первые номера саудовского издания, однако у него возникли вопросы относительно высоких операционных затрат.

Решение запустить версию известного журнала Vogue в Саудовской Аравии было принято в прошлом году, первый выпуск увидел свет в марте. Д.Абдулазиз получила должность главного редактора, не имея опыта в издательском деле, однако последние 10 лет она проработала в модной индустрии в качестве сооснователя магазина одежды DNA.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, VOGUE, РЕДАКТОР, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]