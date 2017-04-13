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Дальнее зарубежье 13.04.2017 22:15

Белый дом приветствовал решение КНР и Казахстана воздержаться при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции по химатаке в Сирии

Белый дом США поприветствовал решение Китая и Казахстана воздержаться во время голосования в среду по проекту резолюции в Совбезе ООН, касающейся предполагаемой химической атаки в Сирии, заявил в четверг в ходе брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Оба эти решения (воздержаться от голосования - ИФ) являются значительными и означают то, что США убеждают мир в том, что применение оружия массового поражения не останется без ответа", - заявил Ш.Спайсер.

Накануне Россия блокировала проект резолюции СБ ООН по якобы имевшей место химатаке в Сирии. Вместе с Россией "против" проекта резолюции проголосовала Боливия. "Воздержались" от голосования Китай, Эфиопия и Казахстан. Остальные члены СБ ООН поддержали проект резолюции.

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Тэги: США, КНР, КАЗАХСТАН, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]