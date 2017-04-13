Белый дом приветствовал решение КНР и Казахстана воздержаться при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции по химатаке в Сирии

Белый дом США поприветствовал решение Китая и Казахстана воздержаться во время голосования в среду по проекту резолюции в Совбезе ООН, касающейся предполагаемой химической атаки в Сирии, заявил в четверг в ходе брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Оба эти решения (воздержаться от голосования - ИФ) являются значительными и означают то, что США убеждают мир в том, что применение оружия массового поражения не останется без ответа", - заявил Ш.Спайсер.

Накануне Россия блокировала проект резолюции СБ ООН по якобы имевшей место химатаке в Сирии. Вместе с Россией "против" проекта резолюции проголосовала Боливия. "Воздержались" от голосования Китай, Эфиопия и Казахстан. Остальные члены СБ ООН поддержали проект резолюции.