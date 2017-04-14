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Дальнее зарубежье 14.04.2017 08:27

Американский авианосец "Карл Винсон" подошел на расстояние авиационного удара по Северной Корее

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет.

Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической компании "Стратфор", авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца "Карл Винсон" входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

В минувшую субботу командующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Гарри Харрис приказал перенаправить авианосец "Карл Винсон" в сторону КНДР вместо проведения запланированных учений в Австралии.

По данным телеканала "Си-Эн-Эн", в возможном ударе по КНДР в случае проведения ядерного испытания могут быть задействованы также стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, В-1В и В-2, размещенные на американской авиабазе на острове Гуам в западной части Тихого океана. Кроме того, для перехвата северокорейских ракет могут быть использованы наземные и корабельные системы противоракетной обороны США, Японии и Южной Кореи, в том числе американские корабли авианосной группы "Карла Винсона", оснащенные системой ПРО "Иджис".

В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к проведению очередной провокации. В частности, речь может идти об испытании баллистических ракет дальнего радиуса действия или шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.

Ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, приготовиться к "большому и важному событию", которое произойдет в ближайшие дни.

Сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщает, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

"Коммерческие спутниковые снимки от 12 апреля ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", - говорится на сайте. При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.

Американские эксперты также утверждают, что Северная Корея, возможно, планирует шестое ядерное испытание. В феврале Пхеньян произвел запуск баллистических ракет в сторону Японского моря, который Вашингтон и Токио решительно осудили. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, КНДР


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