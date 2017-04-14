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Дальнее зарубежье 14.04.2017 08:58

Wikileaks - враждебная США разведывательная организация, связанная с Россией, считает директор ЦРУ

Сайт Wikileaks - это враждебная США структура, которая имеет связи с такими странами, как Россия, заявил в четверг директор ЦРУ Майк Помпео.

"Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия", - приводят его слова американские СМИ.

М.Помпео отметил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, "нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжает делать это в долгосрочной перспективе".

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Тэги: США, ЦРУ, WIKILEAKS, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]