Глава ЦРУ заявляет, что Трамп был своевременно проинформирован о химатаке в сирийском Идлибе

Информация о причастности сирийского правительства к химической атаке в Идлибе (Сирия) не вызывает сомнений, она была своевременно предоставлена президенту США Дональду Трампу, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

"Мы в сравнительно короткий период смогли предоставить нашему президенту убедительную оценку того, что сирийский режим атаковал свой народ в Идлибе", - заявил он в четверг, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Мы сделали это хорошо и быстро. Не я - а наша команда, все разведывательное сообщество сработало хорошо и быстро", - подчеркнул М.Помпео.

По его словам, "горжусь работой, которую проделала команда для того, чтобы президент смог принять решение, которое он должен был принять".

Как отметил директор ЦРУ, выводы о причастности Сирии к химатаке в Идлибе "были основаны на некоторой информации, которую мы не можем открыть".

"Но думаю, со временем мы сможем обнародовать немного больше", - сказал М.Помпео. Как он подчеркнул, "на нашей стороне реальность".

Отвечая на просьбу прокомментировать несогласие России с выводами американской разведки, М.Помпео сказал: "Я могу вспомнить шесть или семь историй, и ни в одной из них нет оснований им (России - ИФ) верить". "Вспомните, что они говорили о сбитом малайзиском самолете (. . .) Посмотрите на факт появления "маленьких зеленых человечков" на Украине", - отметил он.

В то же время, глава ЦРУ не стал комментировать утверждение о том, что России могло быть заранее известно о готовящейся химатаке. "Мне нечего добавить на этот счет сегодня", - сказал М.Помпео.