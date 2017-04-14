Медведев проведет совещание по вопросам развития Арктики

Премьер РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание по вопросам развития Арктики.
На совещании будут обсуждены госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года", а также вопросы развития Арктической зоны в области транспорта, экологии, науки, туризма, сообщает пресс-служба правительства.
В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ведомств.
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