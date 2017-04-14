Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 17° 16 Апр 17° 17 Апр 11° 19°

СНГ 14.04.2017 09:29

Медведев проведет совещание по вопросам развития Арктики

Премьер РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание по вопросам развития Арктики.

На совещании будут обсуждены госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года", а также вопросы развития Арктической зоны в области транспорта, экологии, науки, туризма, сообщает пресс-служба правительства.

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ведомств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, АРКТИКА, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Премьер Канады заявляет, что его страна готова работать над усилением санкций против РФ Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге Израильский премьер Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию для обсуждения Сирии - СМИ Медведев наградил 11 лучших компаний в области качества на российском рынке Новый премьер Армении поздравил Медведева с днем рождения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]