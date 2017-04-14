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Регион 14.04.2017 09:40

Главы МИД РФ, Ирана и Сирии обсудят ситуацию после ударов США по авиабазе Шайрат

Трехсторонняя встреча глав МИД России, Сирии и Ирана Сергея Лаврова, Валида Муаллема и Джавада Зарифа пройдет в пятницу в Москве.

"14 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Ирана. Основное место на переговорах займет обсуждение военно-политической обстановки в Сирии с целью недопущения деградации ситуации и подрыва усилий по политическому урегулированию в Сирии в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в минувшую среду.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к МИД РФ, прорывов от встречи министров ждать не стоит. "Это третья встреча в подобном формате. Министры обменяются точками зрения по Сирии, посмотрят, где находятся на сегодняшний день, но прорывов и громких заявлений ждать не стоит", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг глава МИД Сирии Валид Муаллем провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи министры так же обсудили ситуацию в стране после ракетного удара со стороны США.

За два дня до трехсторонней встречи Москву посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В рамках визита он провёл переговоры с российским руководством, на которых одной из основных тем было положение дел в Сирии. Р.Тиллерсон назвал обоснованным удар крылатыми ракетами США по аэродрому Шайрат.

Неделю назад США в ответ на применение химоружия в сирийской провинции Идлиб, в котором Запад обвинил президента Сирии Башара Асада, нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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