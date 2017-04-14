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Дальнее зарубежье 14.04.2017 10:03

Глава ЦРУ надеется, что Россия изменит свою позицию по химатаке в Сирии

Директор ЦРУ США Майк Помпео надеется, что Москва осудит химические атаки в сирийском Идлибе, ответственность за которые Вашингтон возлагает на правительство Сирии.

"Я действительно надеюсь, что в этом случае русские присоединятся к оставшемуся международному сообществу и осудят атаку, которая там произошла", - заявил он в четверг, выступая Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По словам М.Помпео, "мы предоставляли президенту (США Дональду Трампу) альтернативные сценарии того, как разные стороны могут ответить: русские, иранцы, сами сирийцы".

"Я не знаю, что русские решат", - сказал директор ЦРУ.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.

В Москве заявили о необходимости объективного расследования инцидента в Илдибе, в том числе с участием Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Тэги: США, ЦРУ, СИРИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]